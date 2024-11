3 milioni di pagine viste nel mese di settembre 2018 e quasi 800mila utenti (100mila in più rispetto ad agosto): sono questi i dati salienti, tratti da Google Analytics, riferiti alle tre testate del Gruppo Pubbliemme Italia (lacnews24.it, il vibonese.it e lactv.it) che testimoniano e confermano il riscontro positivo dell’attività di informazione web del network.

Chiudono con il segno positivo anche le pagine social. Sono complessivamente quasi 132mila le persone che seguono i profili delle nostre testate. Oltre 3mila gli utenti che nel solo mese di settembre hanno scelto di diventare nostri follower.

Continua a crescere l'emittente televisiva LaC Tv. Nel mese di settembre i dati Auditel certificano un aumento del 13% riguardante l’ascolto medio. Performance in crescita per tutte le fasce di ascolto, in particolare per i programmi di intrattenimento che registrano ottimi contatti netti, a dimostrazione di un incremento del livello di fidelizzazione del pubblico.

Inoltre, grazie al servizio streaming fruibile dai siti www.lactv.it, www.lacnews24.it e dall'app LaC News24, LaC Tv ha registrato sul web 44mila live view, con punte di 900 contatti simultanei, nell'ultimo trimestre appena trascorso.

Fonti: Auditel, Facebook Italia e Google Analytics