Tra gli arrestati nel maxi-blitz anti 'ndrangheta scattato all’alba, anche l'avvocato Giancarlo Pittelli. Un vero e proprio terremoto giudiziario quello avvenuto in Calabria che ha portato all’emissione di 334 misure cautelari (per i nomi CLICCA QUI). Il noto penalista, in passato è stato molto attivo politicamente. Nel 2001, infatti, ha ricoperto la carica di deputato dopo l'elezione nelle fila della Casa delle libertà, all'interno del collegio uninominale di Soverato. In occasione delle legislatura è stato membro della commissione Giustizia alla Camera dei deputati. Inoltre per due anni è stato presidente della società calcistica Catanzaro. Tra le cariche ricoperte, il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione della Sacal (dal 1999 al 2001). Il legale originario di Soverato ha anche rappresentato Forza Italia in qualità di coordinatore regionale. In passato è rimasto coinvolto nell’operazione Poseidone, su presunti illeciti nella gestione di fondi comunitari nel settore della depurazione. La sua posizione, successivamente, è stata archiviata.

Alle ore 10 andrà in onda un'edizione speciale del tg di LaC News24 in diretta da Catanzaro con tutti gli aggiornamenti sull'operazine Rinascita-Scott che ha portato ad oltre 300 arresti.