Bimbo nato a bordo del pattugliatore Bettica della Marina Militare. Il piccolo si chiama Francois Manuel, figlio di due migranti camerunensi soccorsi dall'equipaggio. Mamma e bambino sono in ottima salute e durante il parto sono stati assistiti da un pediatra e un'ostetrica della Fondazione Francesca Rava NPH-Onlus e dall'infermiere del pattugliatore Bettica. I genitori hanno voluto ringraziare l'equipaggio di Nave Bettica aggiungendo al nome Manuel, che avevano gia' scelto per il piccolo, il nome di Francesco in lingua francese, nome del Comandante della nave. Il pattugliatore Bettica ha raggiunto questa mattina il porto di Vibo Valentia con a bordo 762 migranti e un neonato.