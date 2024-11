Il presidente di Anci Calabria, Marcello Manna, ha proceduto alla nomina del vicepresidente vicario individuato nella persona di Carmelo Panetta, vicesindaco del Comune di Galatro. La designazione è avvenuta lo scorso 27 aprile e sana un vulnus che nei mesi scorsi aveva determinato una vera e propria bagarre all'interno dell'assemblea dei sindaci calabresi.

In particolare, la convocazione del congresso per l'elezione del nuovo presidente era finita in un caos di polemiche, contestata dal sindaco del Comune di Marcellinara, Vittorio Scerbo, che aveva impugnato gli atti firmati da Giovanni Papasso, in qualità di presidente facente funzioni, contestandone la legittimità dinnanzi al Tribunale di Catanzaro.

Il vulnus era determinato dall'impossibilità di Marcello Manna a svolgere la funzione poiché colpito da una misura cautelare di divieto di dimora nel Comune di Rende nell'ambito di una inchiesta istruita dalla Procura di Cosenza. L'assemblea, tuttavia, all'epoca era sprovvista di un vicepresidente vicario. Un problema al momento superato a seguito della revoca della misura cautelare nei confronti del sindaco di Rende.

Contestualmente, Manna ha convocato una riunione urgente del Consiglio regionale di Anci Calabria per il 3 di maggio finalizzato alla rideterminazione della data per la celebrazione del congresso. La precedente era stata annullata dal Tribunale di Catanzaro, a seguito dell'istanza cautelare presentata dal sindaco di Marcellinara.