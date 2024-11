L’uomo non avrebbe sopportato che il docente frequentasse la sua ex compagna. Sarebbe questo il movente dell’efferato delitto

Lo avrebbe raggiunto per strada brandendo un coltello e gridandogli ''ti ammazzo, ti ammazzo!...''. Sarebbe morto così Alessandro Vitaletti, il docente di lettere di Sassoferrato, ucciso a coltellate da un muratore di origine calabrese residente a Scheggia (Perugia). Questi non avrebbe sopportato che il professore frequentasse la sua ex compagna. Ventidue o ventitré i fendenti sferrati.



Ricercato dalle prime ore dopo l'efferato delitto, Sebastiano Dimasi, 55 anni, è stato catturato oggi dai carabinieri. L’uomo si nascondeva nei pressi della propria abitazione ed è stato portato nella Caserma dell'Arma a Sassoferrato, dove verrà interrogato dal pm Serena Bizzarri, che aveva firmato un provvedimento di fermo nei suoi confronti. (m.s.)