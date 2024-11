Pronto un nuovo decreto regionale, la spazzatura senza lavorazione potrà andare direttamente in discarica

Ed è ancora emergenza rifiuti in Calabria. La Regione, infatti , si prepara ad approvare l’ennesimo decreto urgente che consentirà di scaricare la spazzatura senza lavorazione direttamente in discarica. In realtà l’emergenza rifiuti non è mai finita, molti, infatti, i comuni che si trovano sommersi da cumuli di immondizia qua e là. Ad oggi sono 700 le tonnellate di rifiuti che gli impianti calabresi non sono riusciti a smaltire.



E resteranno in Calabria per almeno altri tre mesi, prima di partire per l’estero. Una sentenza del Consiglio di Stato, infatti, vieta il trasporto dei rifiuti in altre regioni. Ognuno si tenga il suo, quindi. Mentre dovrebbe essere pronto a breve l’accordo che consentirà ,a Spagna e portogallo di ricevere i nostri rifiuti.