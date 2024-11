Ancora un'intimidazione ai danni di un amministratore comunale di Parghelia. Dopo quella nei confronti del vicesindaco Tommaso Belvedere dello scorso 14 dicembre, stavolta a essere colpita è stata l'autovettura dell'assessore alla Cultura, Gabriele Vallone. La macchina, una Fiat Seicento, è stata oggetto di un atto vandalico che ha interessato due pneumatici, completamente squarciati. Ad aggravare la situazione un messaggio minatorio dattiloscritto lasciato sul mezzo. Vallone ha provveduto a denunciare l'accaduto ai carabinieri della Compagnia di Tropea, i quali stanno svolgendo le dovute indagini per individuare i responsabili. L'assessore, interpellato sul grave episodio, ha definito "vigliacco" il gesto e si è detto pronto a «non piegarsi ad azioni vili come quella posta in essere». Solidarietà è stata espressa a Vallone dal sindaco di Parghelia, Antonio Landro, il quale, a margine di un incontro culturale, ha ribadito «lo slogan che abbiamo portato avanti sin dalla nostra elezione e continueremo a seguire: niente privilegi e nessuna scorciatoia». A.S.