L'esplosione ha danneggiato la saracinesca del locale di proprietà della società di autolinee la cui attività è estesa in tutta Italia

Non si placa l'escalation di intimidazioni che sta colpendo la Calabria nell'ultimo periodo. Una bomba è stata fatta esplodere da ignoti, davanti la sede della società di autolinee Romano situata in una zona centrale di Crotone. L'esplosione ha provocato danni alla saracinesca del locale. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini per far luce sul grave gesto