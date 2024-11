In mattinata si erano diffuse informazioni che però per ora non hanno riscontri ufficiali. Bocche cucite in Prefettura. Il primo cittadino: «Ore durissime per il padre»

Non trova ancora conferma la notizia del ritrovamento di Caterina Noemi Luberto, la ragazza di 17 anni, di Maierato, scomparsa due giorni e per la quale la Prefettura ha attivato il protocollo di ricerca diramando l’informativa a tutte le forze dell’ordine.

«No, non abbiamo riscontri sul suo ritrovamento – conferma il sindaco di Maierato Giuseppe Rizzello -. Questa mattina in Comune eravamo con il papà di Noemi, che sta vivendo ore durissime. I carabinieri, però, ci hanno detto che per ora non ci sono notizie sul suo ritrovamento, dunque le voci che si sono sparse sono infondate, come infondata è la circostanza che sarebbe stata intercettata a Roma e portata in un luogo sicuro».

Anche dalla Prefettura per ora bocche cucite e nessuna conferma. Purtroppo non resta che aspettare e sperare.