Un furgone porta tabacchi è stato assalito e rapinato da un commando armato e a volto coperto nei pressi di vazzano, nel vibonese

Un commando armato e a volto coperto ha assalito e rapinato stamane, a Vazzano, un furgone porta tabacchi appropriandosi di merce per un totale di 89 mila euro.I componenti del commando hanno atteso l'arrivo del furgone, autorizzato al trasporto dai Monopoli di Stato, su una strada di montagna poco battuta, nascondendosi nella vegetazione, e, quindi, armi in pugno, hanno intimato all'autista di fermarsi e di scendere dal veicolo. Dopo avere immobilizzato l'autista, che non ha riportato ferite, i malviventi hanno caricato i sacchi di sigarette nella loro auto allontanandosi senza lasciare tracce. Scattato l'allarme, sul luogo della rapina sono giunti i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, che hanno avviato le ricerche dei rapinatori. Sono stati effettuati controlli e perquisizioni che al momento non hanno dato esito.