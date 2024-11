VIDEO | L’incidente a Roccella Jonica. Nonostante i soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare

Un ragazzo di 21 anni, Vincenzo Porporino, è morto questa notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 a Roccella Jonica. Secondo quanto si è appreso il giovane, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Roccella Ionica e delle ambulanze del 118. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il giovane infatti è morto sul colpo.