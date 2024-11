Ancora un incidente sulla statale 106, ancora sangue sulla cosiddetta strada della morte. Un violento scontro si è verificato questo pomeriggio nel territorio di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – una persona ha perso la vita e due sono rimaste ferite. La vittima è un 23enne di Botricello, Luigi Scumaci.

Lo scontro nei pressi di una curva appena dopo lo svincolo sud di Isola Capo Rizzuto tra due auto, una Audi Q5 e una Fiat 600. A bordo di quest’ultima viaggiava la vittima. L’auto si è capottata e il 23enne è stato scaraventato fuori dall’abitacolo decedendo sul colpo. A bordo dell'altra auto c'erano invece due persone originarie di Matera che stavano andando a Crotone. Entrambi sono rimasti gravemente feriti. Al momento dell'incidente su quel tratto di strada stava piovendo.

Il tratto interessato dallo scontro, in corrispondenza del km 229,775, è provvisoriamente chiuso al transito in entrambe le direzioni. La circolazione è deviata in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.