Il sinistro, che si è verificato in località San Nicola Arcella, ha coinvolto un solo veicolo. Grave il bilancio: un morto, due feriti

Si allunga la scia di sangue sulle strade calabresi. Un nuovo incidente, l’ennesimo mortale, si è verificato sulla strada statale 18 ‘Tirrene Inferiore’, in località San Nicola Arcella, nel cosentino.



Il sinistro ha coinvolto un veicolo, nel quale una persona ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, ed è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Anas comunica che la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco.



Da capire l’esatta dinamica dell’incidente.