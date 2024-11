Un tragico incidente stradale si è verificato sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Paola e San Lucido. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nel sinistro, una persona ha perso la vita, Ottavio Provenzano, 48 anni, di Amantea. Ferito un'altro uomo, Andrea De Ciccio, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Paola. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, le forze dell'ordine e i sanitari del 118.