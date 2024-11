Un furgone e una motoape si sono scontrati a Tarsia. Ferita l’altra persona coinvolta

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla strada statale 283 delle Terme Luigiane, nel territorio del comune di Tarsia, nel cosentino. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati lateralmente un furgone e una moto Ape 50. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Marco Argentano, i sanitari del servizio 118 e gli operatori dell'Anas, che hanno regolamentato il traffico, rallentato a causa dell'incidente.