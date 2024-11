Si tratta di 501 uomini, 47 donne e 43 minori. Le operazioni di prima accoglienza coordinate dalla Prefettura

Non si ferma l'ondata di sbarchi nella nostra Regione. Solo ieri al porto di Reggio Calabria è attraccata la nava Aquarius con a bordo 847 migranti. Questa mattina è giunta invece al porto di Vibo Marina la nave Vos Hestia di Save The Children con 548 persone a bordo. In particolare si tratta di 501 uomini, 47 donne (12 quelle incinte) e 43 minori. Tra questi 39 non accompagnati e un neonato di appena sette giorni. Si segnalano diversi casi di scabbia.

A coordinare le operazioni di prima accoglienza la consueta macchina organizzativa messa in moto dalla Prefettura della città capoluogo di provincia. Sul molo anche il sindaco Elio Costa. I migranti, dopo le prime cure sanitarie da parte del personale medico assistiti dalle associazioni di volontariato, saranno trasferiti nelle strutture ricettive di tutto il territorio nazionale secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.