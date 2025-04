L’impatto a distanza di poco da quello avvenuto in mattinata nel Cosentino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso, ma per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare

Un altro incidente mortale in Calabria. Dopo quello avvenuto sulla Statale 18 tra Cirella e Diamante questa mattina, un nuovo impatto devastante si è verificato sulla Ss 106 VarB tra Grotteria e Locri. Una sola vettura coinvolta, una Ford C-Max, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo la sua corsa contro l’ingresso della galleria Limbia. Il conducente, unico passeggero a bordo della vettura, è deceduto.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno, i carabinieri per gli adempimenti di competenza, il personale sanitario del Suem118, l'elisoccorso.

In atto le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Il tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.