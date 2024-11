Ennesimo incidente sulla strada statale 106 nella galleria di Soverato la scorsa notte. Nello scontro ha perso la vita un uomo di 43 anni, A.C., residente nel quartiere Gagliano di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento l’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto prima dell’impatto. A darne comunicazione l'associazione Basta vittime sulla statale 106.