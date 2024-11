I giovani, di cui uno grave, sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco

Ancora un incidente in provincia di Crotone dopo quello registrato in tarda mattinata. Intorno alle 15.22, i vigili del fuoco di Crotone sono intervenuti lungo la sp 23 tra Corazzo e Scandale. All'arrivo sul posto hanno trovato una Citroen Saxò fuori dalla sede stradale capovolta su se stessa. All'interno cinque ragazzi residenti in zona.

Quattro di questi sono stati immediatamente soccorsi e portati al pronto soccorso con autovetture di alcuni passanti, una quinta persona più grave è stata affidata ai sanitari del 118 sul posto e trasportata in ospedale.

Il lavoro dei vigili del fuoco arrivati da Crotone con due mezzi è valso a mettere in sicurezza l'auto che perdeva carburante dal motore e la zona circostante.