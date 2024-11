A perdere la vita un ex dirigente comunale di Bova Marina. Nonostante i soccorsi e l’immediato trasporto in ospedale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Ancora un incidente lungo la strada statale 106. Un uomo è stato travolto da un'auto mentre viaggiava a bordo del suo scooter ed ha perso la vita. È successo all’altezza di Bova Marina, nei pressi del bar Vittoria. La vittima è Totò Mauro ex dirigente di settore del Comune di Bova Marina.

Nonostante i soccorsi e l’immediato trasporto in ospedale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morto in ospedale a causa di un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che faranno luce su quanto accaduto. L’ennesima vittima della strada della morte che proprio in quel tratto, durante la visita del ministro Salvini pochi giorni fa, aveva registrato un’altra morte.