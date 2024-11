È morto a 31 anni per un incidente con l’auto avvenuto questa notte a Isca sullo Ionio, nel Catanzarese. Si tratta dell’ennesimo incidente lungo la Statale 106. Il giovane, Marco Pezzati, calciatore del San Luca, per cause in corso di accertamento è finito fuori dalla carreggiata con la sua vettura, che si è ribaltata.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Soverato, che ha estratto dalle lamiere il 31enne privo di vita. L’intervento intorno a mezzanotte e un quarto, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per gli adempimenti di propria competenza.