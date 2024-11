Nuovo sbarco migranti nelle ultime ore a Roccella Jonica. Si tratta di più di 200 persone trasferite su due motovedette della Guardia Costiera e arrivate fino al porto. I migranti sono in prevalenza uomini e di nazionalità egiziana. Sono stati soccorsi a 10 miglia a largo di Roccella. Giunti a riva saranno sottoposti ai controlli di routine. In parte saranno ospitati nella tensostruttura allestita dalla prefettura, per la restante parte presso una struttura messa a disposizione del Comune.