Simbolo di Briatico nel mondo, la marina della Rocchetta torna sotto i riflettori. Così, dopo averlo apprezzato in occasione di “Gente di mare”, questo tratto del litorale della Costa degli Dei torna sul grande schermo grazie alla fiction dal titolo “Angela”. Sei puntate, un tema attualissimo quanto delicato, quello della ‘ndrangheta e dei rapporti all’interno delle famiglie, un cast stellare con protagonisti Vanessa Incontrada. Gli ingredienti del successo, in sintesi, ci sono tutti.

La Rocchetta, secondo le prime informazioni, ospiterà tra fine giugno e inizio luglio alcune riprese del lavoro Rai che verrà messo in onda durante l’autunno. Nella nuova serie tv, prodotta dalla "11 marzo film" per la regia di Andrea Porporati, l’attrice spagnola vestirà i panni di Angela, madre in lotta con il padre del marito, membro di un clan della ‘ndrangheta calabrese. Nel cast sarà presente anche il soprano Katia Ricciarelli e Sebastiano Somma. Si tratta di una piccola opportunità per il comprensorio briaticese che potrà presentare ad un vastissimo pubblico le sue straordinarie bellezze paesaggistiche e naturali