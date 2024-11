Il ringraziamento arriva dopo l'arresto del giovane che ha rapinato e massacrato di botte una donna a Briatico. La firma è quella di una mamma «terrorizzata per l'incolumità delle proprie figlie»

Un mazzo di fiori da una madre «terrorizzata per l'incolumità delle proprie figlie»: lo ha inviato una anonima cittadina per ringraziare il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo ed i suoi collaboratori dopo l'arresto del 22enne Bryan Pietro Sicari che ha aggredito selvaggiamente, a Briatico, un'anziana per rapinarla.

Falvo, dopo l'arresto, aveva assicurato il massimo impegno per contrastare i fenomeni predatori, annunciando anche una stretta sul possesso di armi. Nel bigliettino che accompagnava il mazzo di fiori, l'ignota cittadina ha scritto: «A lei dottor Camillo Falvo ed ai suoi collaboratori un grazie infinito da una mamma terrorizzata per l'incolumità delle proprie figlie, sperando che sia solo l'inizio di un periodo tranquillo».

