Aveva smarrito la strada di casa dopo essersi recata a far visita ad una vicina. Una donna di 93 anni vagava in stato confusionale nelle campagne di Luzzi, in Contrada Pirillo quando è stata notata dal comandante della locale stazione dei carabinieri, il luogotenente Roberto Sangermano, impegnato in un servizio di controllo del territorio insieme ad un altro militare. I due rappresentanti della Benemerita si sono allora fermati per prestarle soccorso. Hanno poi rintracciato l’amica che poco prima aveva ospitato l’anziana signora che ha indicato ai carabinieri l’indirizzo della donna. Il comandante della stazione ha allora preso per mano la 93enne e l’ha riaccompagnata all’interno del cortile della propria abitazione, consegnandola alle cure dei familiari.