E' accaduto questa mattina nei pressi del Duomo di Cosenza

Cosenza - Paura e tensione nel centro storico di Cosenza dove un ottantenne e' stato aggredito nella tarda mattinata nella sua abitazione nei pressi del Duomo. Alcune persone sono entrate in casa dell'anziano, percuotendolo. Sul posto sono giunti gli uomini della Volante e della Mobile che stanno cercando di capire che cosa sia successo. Al momento sono ancora poco chiari gli elementi al vaglio della polizia anche perche' non riescono a sentire l'anziano che e' stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Annunziata". I sanitari stanno prestando le prime cure: l'uomo si trova in evidente stato di shock. E' da capire se si sia trattato di un tentativo di rapina o di un'aggressione.