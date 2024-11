Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente avvenuto all’interno di un’abitazione, questa mattina, a Maierato. Un anziano è rimasto bloccato in casa, in attesa dei soccorsi, dopo che una parete di cartongesso gli è caduta addosso e non è più riuscito a rialzarsi.



Provvidenziale si è rivelato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno rimosso la parete di cartongesso e prestato le prime cure all’anziano signore, residente nella parte alta del piccolo centro dell’hinterland vibonese. A quel punto il trasferimento all’ospedale di Vibo Valentia per gli accertamenti del caso.