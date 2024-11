Sono in corso dal primo pomeriggio di oggi le ricerche di Giuseppe Biafora, 68enne originario di Pietrafitta, uscito questa mattina in compagnia di un nipote e un amico nel territorio di Lorica in cerca di funghi. L’uomo, allontanatosi dagli altri, non ha più fatto ritorno al punto di ritrovo. Una situazione che, considerato il precario stato di salute dell’anziano, ha spinto il nipote a chiamare i soccorsi. Sul posto per effettuare le ricerche si sono portati i carabinieri forestali, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza, il soccorso alpino civile e le guardie ecozoofile che stanno battendo palmo a palmo la zona.