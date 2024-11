Il dramma si è consumato nella notte. Si tenta di risalire alle cause del rogo. L'ottantenne in pensione aveva deciso di ritornare nella sua Calabria ( ASCOLTA L'AUDIO )

Muore travolto dalle fiamme all’interno di un'umile abitazione a Trebisacce. Il dramma si è consumato questa notte nel centro dell’alto jonio cosentino. Vittima un uomo di 80anni, in pensione, che aveva deciso, dopo una lunga esperienza lavorativa all’estero, di tornare in Calabria e nella sua Trebisacce, ma nella solitudine. Sulla tragedia indagano i carabinieri intervenuti sul posto. Si tenta di risalire alle cause dell’incendio.

Non si esclude che l’uomo, in considerazione della temperatura bassa, abbia dato vita a un focolaio dentro casa, poi estesosi durante la notte. In soccorso è intervenuto un vicino che ha tentato di salvarlo, invano. Problemi per l’arrivo dei vigili del fuoco di Castrovillari per le distanze, mentre qualche difficoltà si riscontra anche sui volontari di stanza a Trebisacce in quanto sott’organico. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.