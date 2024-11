Il dramma è avvenuto nella Presila Catanzarese. L’uomo, un pensionato 82enne, è stato trovato nel suo letto con vicino una stufa alogena

Un anziano di 82 anni è deceduto per le esalazioni della stufa accesa per riscaldarsi nella sua abitazione nella Presila Catanzarese. La scoperta è stata fatta stamani, quando i carabinieri ed i vigili del fuoco sono stati allertati per un possibile incendio nel casolare che si trova a Sersale.

Giunti sul posto i soccorritori hanno trovato l'uomo nel suo letto, con vicino una stufa alogena ed una coperta che, a contatto con la stufa, avrebbe sprigionato i fumi che sono risultati fatali per il pensionato che viveva da solo.