Si sono perse le tracce di Sestino Zicarelli, 86 anni di San Pietro in Guarano. Soffre di vuoti di memoria. All’Annunziata lo ha accompagnato la moglie. A causa dell’emergenza coronavirus l’uomo è entrato da solo in ospedale, poi è sparito. La nuora ha chiamato in diretta il popolare programma di Rai Tre

A chiamare Chi l’ha visto, il popolare programma di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli, è stata Matilde, nuora di Sestino Zicarelli, scomparso a Cosenza, nella mattinata di oggi 23 settembre.

Sparito dall'ospedale

Con la moglie si era recato al pronto soccorso dell’Annunziata per un disturbo non meglio specificato. Nonostante soffra di vuoti di memoria, a causa dell’emergenza coronavirus, è stato costretto ad entrare in ospedale senza che nessuno potesse accompagnarlo, secondo le stringenti regole imposte dalla pandemia. Poi, una volta dentro, dopo aver superato la fase del triage, è sparito.

Presentata una denuncia

Adesso lo cercano polizia e carabinieri a cui la famiglia si è rivolta, presentando una denuncia di scomparsa. 86 anni, alto circa un metro e settantacinque centimetri, Sestino Zicarelli indossava un maglione sopra i pantaloni. Ha i capelli bianchi e gli occhi neri. È originario di San Pietro in Guarano, centro della Presila, dove l’uomo è piuttosto conosciuto per aver gestito insieme ad alcuni familiari, una ditta di costruzioni.

Il problema dell'assistenza

La vicenda ripropone il problema dell’accesso in ospedale delle persone non autosufficienti, che per disabilità, problemi di salute o, come in questo caso, principi di demenza, non sono in grado di badare a sé stessi. Normalmente a farsene carico all’interno del nosocomio erano gli stessi familiari che ora devono invece attendere all’esterno della struttura.