Sono in corso le ricerche per una persona dispersa in località Germano nel comune di San Giovanni in Fiore e ricadente nel Parco Nazionale della Sila.

L’uomo di anni 62 anni, B. A. le sue iniziali, residente a Rossano ha lasciato la sua abitazione nella mattinata di ieri per dedicarsi alla ricerca di funghi insieme ad un amico. La denuncia di quest’ultimo, per il mancato rientro nel punto in cui era stata parcheggiata l’autovettura del disperso, ha fatto scattare le ricerche.

Il Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria – è stato attivato, nel tardo pomeriggio di ieri, dai carabinieri di Longobucco. Impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello del CNSAS Calabria. Presenti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), i carabinieri di Longobucco e i Vigili del fuoco.