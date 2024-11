Le operazioni coordinate dall’unità di comando avanzato dei vigili del fuoco si sono estese in tutta l’area presilana. Setacciata anche la zona del Lago del Passante

Si susseguono senza sosta le ricerche dell’anziano scomparso ieri a Cicala nel Catanzarese. Di Francesco Bruno, pensionato di 87 anni, si sono infatti perse le tracce dalle 13 di ieri, solo intorno alle 17 sono state avviate le indagini da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Soveria Mannelli.

Le operazioni, coordinate dall'unità di crisi locale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, concentrate in un primo tempo nella zona dell’ultimo avvistamento si sono estese questa mattina in tutta l’area presilana, verso Carlopoli e Panettieri. Una squadra del nucleo cinofili dei vigili del fuoco ha raggiunto il Lago del Passante, dove si trovano alcuni terreni di proprietà del pensionato. L’ipotesi è che Bruno possa aver raggiunto la zona in compagnia di qualcuno.

Con il trascorrere delle ore si riducono nel frattempo le speranze di ritrovare l’87enne ancora in vita. Le rigide temperature raggiunte nelle ore notturne nell’area presilana e le patologie di cui il pensionato risultava già affetto, tra cui una cardipatia, non lasciano ben sperare. L’uomo indossa un vestito nero e grigio, è di statura media e ha i capelli bianchi.

Luana Costa