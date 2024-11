Tragico epilogo nella vicenda della scomparsa di Pasquale Filice. L’anziano si era allontanato la sera di sabato scorso 20 luglio, dal cortile antistante la sua abitazione in Contrada Diodato, a Cosenza, per raccogliere dei fichi, ma non aveva fatto più ritorno. Le ricerche erano scattate nell’immediatezza, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio di oggi, 23 luglio, gli uomini del soccorso alpino hanno rinvenuto il suo corpo senza vita lungo un costone dalla fitta vegetazione, a poco più di quattrocento metri da casa. Aveva 73 anni. Sposato, con tre figli, era diabetico e da qualche tempo soffriva di demenza senile. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Cosenza e il medico legale.