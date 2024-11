Le telecamere lo avrebbero ripreso all’interno della stazione di Catanzaro Lido. Ad inviare il video alla nostra redazione e a lanciare l’ennesimo appello sono i familiari di Giuseppe Arabia, l’anziano 80enne scomparso la mattina della vigilia di Natale, il 24 dicembre. L'uomo da Catanzaro avrebbe poi preso il treno diretto a Crotone dove sarebbe stato visto per l'ultima volta. Come ogni giorno, intorno alle ore 6,00 del 24 dicembre Giuseppe era uscito dall’abitazione della frazione Sant’Ippolito in cui risiede con la figlia, allontanandosi con indosso un cappellino di lana, un giubbotto di colore verde scuro e un paio si scarpe da tennis bianche. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare il 112 oppure i familiari ai numeri 3298177235 e 3288991573.

