Dopo ore di ricerche l’uomo ha fatto ritorno da solo al punto da cui era partito in mattinata

È in buone condizioni Giuseppe Biafora, il 68enne di Pietrafitta di cui questa mattina si erano perse le tracce a Lorica durante un’escursione in cerca di funghi. L’uomo ha fatto ritorno da solo al punto di ritrovo da cui il nipote aveva fatto partire l’allarme, preoccupato anche per le precarie condizioni di salute dell’uomo. Dopo ore di ricerche, a cui hanno partecipato i carabinieri forestali, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza, il soccorso alpino civile e le guardie ecozoofile, è arrivata la bella notizia.