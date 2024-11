Nonostante le forze messe in campo, non hanno dato alcun esito le ricerche del 75enne disperso da ieri tra Rocca di Neto e Casabona

Hanno dato esito negativo, finora, le ricerche di Raffele Minniti, il 75enne scomparso da ieri in una zona boschiva tra Rocca di Neto (dove risiede) e Casabona, nel Crotonese. L’uomo era uscito per raccogliere origano, come riferito dai familiari, ma non ha fatto più rientro a casa.

Nel pomeriggio di oggi, presso la Prefettura di Crotone - che ha attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse – si è tenuto un incontro ricognitivo con i rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vari enti coinvolti nell’operazione di ricerca, che proseguono senza sosta con l’ausilio di elicotteri, unità cinofile e droni.

L’auto con cui si era allontanato sarebbe stata ritrovata nelle campagne di località Simma, nel territorio di Casabona, ma di Minniti, nonostante l’impegno e le forze messi in campo, ancora nessuna traccia.

A Rocca di Neto, l’uomo, rimasto vedovo da poco, è conosciuto «come persona tranquilla, educata e molto socievole» e «gli abitanti del paese sono in apprensione e sperano che la vicenda vada a buon fine per poter rivedere una persona tanto amata da tutti» fanno sapere dal Comune in un appello apparso qualche ora fa su Facebook.

