La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il piano provinciale persone scomparse con riferimento ad un uomo di 80 anni, Domenico Solano, residente nel comune di Mileto (Vibo Valentia). Lo rende noto, con un comunicato, lo stesso ufficio territoriale di governo.

Domenico Solano è un dipendente della Provincia di Vibo in pensione, che per alcuni anni ha svolto servizio anche al Museo statale di Mileto. Sposato, con quattro figli, non si hanno sue notizie da quattro giorni.

Solano sarebbe salito a bordo di un treno per raggiungere i nipotini ad Alessandria, in Piemonte. Non è però mai arrivato a destinazione e i familiari hanno provveduto a lanciare l'allarme. Secondo quanto si apprende, l'uomo non sarebbe nuovo ad allontanamenti volontari. Da qui la speranza che possa fare presto rientro a casa.