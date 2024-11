È uscito ieri dalla sua casa nella frazione Badia e non vi ha fatto più ritorno. Impegnati a tentare di trovarlo anche i vigili del fuoco, il sindaco alla comunità: «Chi può dia il suo contributo»

Un anziano è scomparso ieri da Badia, frazione al confine tra Nicotera e Limbadi, nel Vibonese. Sarebbe uscito di casa a piedi, non facendo più ritorno. Si tratta di Nicola Schimio, ottantenne. L'ultimo avvistamento risale al pomeriggio di ieri, l'allarme è stato lanciato intorno alle 18. A renderlo noto il Comune di Limbadi che ha diffuso una foto dell'uomo, invitando i cittadini a partecipare alle ricerche.

«Pare che l'ultimo luogo dove è stato avvistato sia la salita del vecchio campetto di calcio a 5 a Badia - fa sapere il sindaco, Pantaleone Mercuri -. Oggi, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco sono state avviate le ricerche, ma purtroppo ancora senza alcun esito. Domani mattina alle ore 07.00 inizierà un'altra fase di ricerca con la speranza di poter trovare il caro Nicola. Chiunque volesse partecipare alle ricerche per dare una mano può presentarsi a Badia, via Nuova 35. Ricordiamoci - conclude il primo cittadino - che la comunità si rafforza nei momenti di bisogno. Questo è il momento di dare in proprio contributo e il proprio aiuto».