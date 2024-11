Il pm della procura di Cosenza Giuseppe Visconti, ha invocato quattro condanne e due assoluzioni nel processo abbreviato di Malarintha. Si tratta del procedimento penale contro l'amministrazione comunale guidata da Marcello Manna, all'epoca dei fatti sindaco di Rende. Secondo l'ufficio di procura, l'Ente comunale sarebbe stato gestito in malo modo, soprattutto nella fase degli affidamenti diretti. Malarintha, come raccontato più volte, nasce da un taglio lungo il fiume Surdo.

Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero Visconti ha ripercorso l'attività investigativa a carico di Marcello Manna, Maria Vittoria Campesi, Maria Brunella Patitucci, Sandro Campesi, Annunziata Maria Rita Cristaudo e Alessandro Sturino. Al termine della rappresentazione accusatoria, il magistrato in servizio presso la procura di Cosenza ha invocato 2 anni e 6 mesi di reclusione per Sturino, 8 mesi e 20 giorni per Manna, 6 mesi per Cristaudo e 4 mesi per Patitucci. La pubblica accusa ha invece invocato una sentenza assolutoria nei confronti di Maria Vittoria Campesi e Sandro Campesi.

Sempre il pm Visconti, ha richiesto il processo per gli altri imputati. La sentenza del rito abbreviato e la decisione del gup Letizia Benigno per quanto riguarda il rito ordinario arriveranno il 14 ottobre.

Inchiesta Malarintha, gli imputati