Lontano dai clamori si è creata una fitta rete di legami tra amministratori e imprenditori

Questa bella foto scattata nell’ottobre del 2017, ritrae un gruppo di amministratori locali della provincia di Cosenza, immortalati al termine di una piacevole cena. Da sinistra si riconoscono Antonio Biondi, consigliere comunale di Buonvicino, Raffaele Perrone, vicesindaco di Maierà, Luca Branda, sindaco di Sant’Agata d’Esaro, Alfredo Lucchesi, sindaco di Santa Domenica Talao e Giacomo De Marco, sindaco di Maierà. C’è un filo conduttore che lega queste persone e che si intreccia tra la loro attività politica e professionale.



Ad esempio, la ditta Arcana srl di cui è titolare Antonio Biondi, ha ottenuto l’appalto per i lavori di completamento dell’impianto fognario e di depurazione del comune di Maierà. Di contro, l’impresa De Marco costruzioni della famiglia del sindaco di Maierà Giacomo De Marco, si è aggiudicata i lavori del cimitero di Santa Domenica Talao.



Adesso, dalle determine pubblicate sull’albo pretorio del comune di Sant’Agata d’Esaro, spunta un affidamento con procedura negoziata, per un importo pari a quasi trentamila euro, in favore della Indagini 360 srl, società della quale è legale rappresentante Catiuscia Liserre, di professione farmacista. Catiuscia Liserre è la moglie di Stefano Perrone, geologo, figlio del vicesindaco di Maierà Raffaele Perrone.

Procedure rivelatrici dell’esistenza di un fitto sottobosco di trame e rapporti diffusi tra enti di piccole dimensioni, lontani da clamori e lenti di ingrandimento, in cui gli interessi pubblici si incrociano con quelli personali.



Salvatore Bruno