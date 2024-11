Decreto di perquisizione per un funzionario del comune di Fagnano Castello. Nel mirino l'avviso pubblico per l'affidamento in convenzione di un incarico dirigenziale

C’è anche un funzionario del comune di Fagnano Castello tra i destinatari dei decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Paola nell’ambito dell’operazione Appalto amico. Fagnano Castello è una delle quattro amministrazioni che hanno sottoscritto una convenzione per il reclutamento del responsabile del settore finanziario. Il comune capofila è Maierà, gli altri sono San Sosti e Buonvicino. L’avviso è stato pubblicato il 28 giugno e scade lunedì 9 luglio.

Ruolo già ricoperto da Marsiglia

L’incarico di responsabile finanziario è quello già ricoperto da Gennaro Marsiglia nei comuni di Maierà e Buonvicino, sempre in regime di convenzione, insieme anche al comune di Santa Domenica Talao, scaduto in concomitanza con la chiusura della consiliatura di Maierà, dove si è votato lo scorso 10 giugno. Per la cronaca è stato rieletto sindaco Giacomo De Marco. Secondo quanto accertato dalla guardia di finanza, l’avviso pubblico adottato dai quattro comuni in convenzione sarebbe stato redatto proprio da Gennaro Marsiglia, interessato ad aggiudicarsi il posto. I file in formato word, relativi alla deliberazione di giunta, al bando e allo schema di contratto, sarebbero stati inviati al funzionario del comune di Fagnano e poi effettivamente recepiti tal quali dall’amministrazione.

Qualcosa non quadra

L’incarico in affidamento si riferisce ad un part time di 18 ore settimanali suddivise nei quattro comuni in convenzione. In particolare sei ore devono essere lavorate a Buonvicino e Fagnano Castello con due accessi settimanali, tre ore devono essere lavorate a Maierà e San Sosti. La retribuzione lorda prevista supera i 42 mila euro annui ed è suddivisa tra i quattro comuni. Ma non equamente. Il comune di Maierà infatti, si accolla per tre ore settimanali, il medesimo rateo di emolumenti pagato dai comuni di Buonvicino e Fagnano per sei ore settimanali. La scelta del candidato idoneo a ricoprire l’incarico spetta al sindaco di Maierà previa verifica dei requisiti da parte di una commissione tecnica.