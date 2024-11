Lo ha stabilito il gip di Castrovillari. Niente processo per la fidanzata del calciatore e per il camionista Pisano

Il Gip di Castrovillari ha archiviato l'inchiesta sulla morte del calciatore, Denis Bergamini, avvenuta il 18 novembre 1989 sulla Strada statale 106 Jonica. Per il giudice per le indagini preliminari Denis si è suicidato e quindi niente processo per i due indagati: la fidanzata del calciatore Isabella Internò, accusata di concorso in omicidio e il camionista Raffaele Pisano, accusato di favoreggiamento e false dichiarazioni.