Ad Ardore, nel reggino, i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia di Locri, hanno condotto un ampio servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio.

L’attività si è concentrata con particolare attenzione sugli immobili di edilizia popolare. Il dispositivo, predisposto per prevenire e reprimere condotte illecite in materia di furto di energia elettrica e occupazione di edifici, ha permesso di individuare diverse irregolarità strutturali nelle connessioni alla rete elettrica.

Al termine degli accertamenti tecnici e di polizia giudiziaria, sette soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto di energia elettrica. L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri, in sinergia con gli enti competenti, nel monitoraggio delle aree urbane e nella tutela della legalità, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e prevenire fenomeni di degrado e illegalità diffusa.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto dei diritti dell'indagato e delle garanzie previste dal nostro ordinamento.