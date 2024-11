Un uomo che stava camminando lungo i binari vicino alla stazione ferroviaria di Ardore, è stato travolto da un treno e per le ferite riportate è stata necessaria l’amputazione di una gamba

Reggio Calabria - Un uomo di 45 anni è stato investito da un treno in Calabria e, per le ferite riportate, gli è stata amputata una gamba. E' successo ad Ardore, nella Locride. L'uomo stava camminando lungo i binari vicino alla stazione di Ardore quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un treno regionale proveniente da Reggio Calabria e diretto a Roccella Ionica. Per i carabinieri, che hanno avviato le indagini, non si tratterebbe di un tentativo di suicidio.