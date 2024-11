Era stato arrestato a poche ore dall’attentato per detenzione di fucile e munizionamento. Il legale del 71enne ha ribadito l’estraneità alla vicenda costata la vita a Matteo Vinci

Era attesa per oggi l’udienza di convalida dell'arresto di Domenico Di Grillo, 71enne arrestato dopo poche ore dall’attentato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. Il giudice Gabriella Lupoli ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. All’anziano, come ribadito dal legale Giuseppe Di Renzo, viene contestata solo l’illecita detenzione del fucile e relativo munizionamento ribadendo anche la totale estraneità alla vicenda legata all’autobomba. Il pm di Vibo Valentia Lotoro aveva chiesto invece la custodia cautelare in carcere. Il legale ha invece ottenuto una decisione meno afflittiva sul presupposto dell'età del suo assistito, ultrasettantenne.