L'operazione è stata portata avanti dagli agenti della Polizia di Stato. Vestiario, cocaina, pistole e kalashnikov custodite in un'auto parcheggiata nei pressi del Tribunale

Il ritrovamento di numerose armi, munizioni, di circa 150 grammi di cocaina pura e di divise di vario genere dell’Arma dei carabinieri, tutte custodite all’interno di una utilitaria parcheggiata a Cosenza, è il frutto della costante attività di monitoraggio del territorio svolto dagli agenti della Polizia di Stato. Lo ha ribadito il questore Giancarlo Conticchio nel corso di una conferenza stampa nella quale, affiancato dal dirigente dalla Squadra Mobile, Fabio Catalano e da quello della Squadra Volante Cataldo Pignataro ha illustrato i particolari dell’operazione.

Armi, droga e divise

Durante controlli verso persone sottoposte a misure di sorveglianza gli uomini in divisa hanno controllato l’auto d Alberto Novello, 26 anni. Il veicolo, una Hyundai athos era posteggiato in via Silvio Sesti, nei pressi del Tribunale. All’interno sono stati trovato un Kalashnikov risultato venduto legalmente a Bisognano e poi rubato; una pistola di fabbricazione slovacca calibro 9; un revolver calibro 32; una pistola bruni originariamente a salve poi modificata e trasformata in arma da fuoco calibro 6 e 35. Nell’auto vi era anche diverse munizioni e 6 involucri di cocaina. Presenti anche diverse divise dei carabinieri. In particolare: due divise ordinarie, una divisa storica, un cappotto, alcuni pantaloni.

I controlli estesi ad altre auto

A quel punto gli agenti hanno effettuato i controlli anche ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze e in una fiat stilo risultata intestata ad un concessionario è stata rinvenuta un’altra arma, una pistola mauser calibro 9 per 21 completa di cartucce. Anche in questo veicolo c’era cocaina, distribuita in tre involucri e un bilancino di precisione. Nel complesso la sostanza stupefacente rinvenuta è pari a 150 grammi. Alberto Novello è stato arrestato e condotto nel Carcere di Cosenza. Indagini per accertare la provenienza delle armi e della divise. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.