La sostanza stupefacente, nascosta in una valigia, avrebbe fruttato oltre 25mila euro

I carabinieri della stazione di Cosenza Nord hanno arrestato, in flagranza di reato, un ucraino di 27 anni, domiciliato a Cosenza, incensurato, per detenzione illegale di munizioni e armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz è scattato nel cuore della notte. I militari, dopo aver cinturato l’abitazione dell’ucraino, hanno bussato alla porta del giovane, sita in un fabbricato del centro cittadino, senza ricevere risposta. I carabinieri facevano allora irruzione nell’appartamento scovando l’uomo nascosto dietro una lavatrice. Non ha opposto resistenza all’arresto.

Il blitz dei militari dell’Arma

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti, celati in una valigia posta sotto il letto, 780 grammi di marijuana e 160 grammi di cocaina pura avvolte in buste di cellophane con diverso materiale per il taglio e il confezionamento che avrebbe consentito la preparazione di 2100 dosi circa. Al dettaglio la sostanza stupefacente avrebbe fruttato oltre 25.000 euro.

In cucina, dietro un battiscopa, sono state invece trovate una pistola semiautomatica calibro 9, con matricola abrasa e il caricatore inserito armato con 8 cartucce dello stesso calibro di fabbricazione ceca e una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e caricatore inserito armato con un proiettile dello stesso calibro, predisposta per l’innesto di un silenziatore, di fabbricazione russa. Rinvenute anche altre munizioni di calibro 22 e 7,65. Le armi e la droga venivano sequestrate, mentre l’uomo veniva arrestato e condotto nel carcere di Cosenza.