Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Tropea e della Stazione di Joppolo, nell’ambito delle attività di controlli straordinari per il contrasto al possesso di armi illegali disposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, eseguivano un controllo presso la dimora della famiglia Taccone di Caroniti. Durante il controllo, i militari, all’interno di un capanno nella loro disponibilità e in un bidone interrato sotto un balcone della propria casa, rinvenivano 17 involucri sigillati di marijuana dal peso di 10 grammi cadauno, altri due involucri da 25 gr. a testa, due pistole semiautomatiche con matricola abrasa cal. 7.65 con 36 colpi, una pistola revolver cal. 22 con relativi 50 colpi.



A quel punto, per Antonio Taccone, 59 anni, Domenica Calabrese, 54 anni, Salvatore Tccone, 31 anni, e Francesco Taccone, 21 anni, è scattato l’arresto per detenzione illegale di armi e munizioni, nonché per la detenzione dello stupefacente. I quattro, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti in carcere, a diposizione della magistratura di Vibo Valentia ed in attesa del rito direttissimo.