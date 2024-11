I carabinieri hanno sequestrato quattro fucili a pompa, una pistola e stupefacenti per oltre settantamila euro

Aveva in casa un ingente quantitativo di stupefacenti e un arsenale di armi, materiale scoperto e sequestrato dai carabinieri della compagnia di San Marco Argentano e della stazione di Roggiano Gravina, operanti con il supporto della unità cinofila di Vibo Valentia. I militari, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione di proprietà di un pregiudicato di 44 anni.

Stupefacente nascosto in un magazzino, i fucili sotto la tettoia

Grazie al fiuto del cane antidroga Akim, all’interno di una pertinenza adibita a magazzino sono state trovate quattro buste contenenti marijuana per un peso complessivo di oltre due chili e ulteriori 250 grammi di hashish suddivisi in quattro pezzi avvolti da cellophane. Inoltre, su una vecchia tettoia collocata nelle immediate vicinanze, i carabinieri hanno rinvenuto nascosti nella paglia quattro fucili calibro 12 detenuti illegalmente, tra cui un fucile a pompa e uno di precisione, una pistola revolver calibro 450 e 10 cartucce. Gli accertamenti condotti nell’immediatezza hanno consentito, al momento, di risalire alla provenienza di uno dei fucili, rubato nel 2015 nello stesso comune di Roggiano Gravina. Le armi saranno inviate al RIS di Messina per i necessari accertamenti tecnici di natura balistica, al fine di verificarne l’eventuale utilizzo in fatti di sangue.

L'uomo condotto nel carcere di Cosenza

Per quanto concerne lo stupefacente, secondo le analisi condotte dal laboratorio dell’Arma, sulla base del principio attivo contenuto si sarebbero potute ricavare ben 14.000 dosi, con un guadagno nella vendita al dettaglio, stimabile in circa 74.000 euro. Il 44enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Cosenza per detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.